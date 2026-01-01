FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu!

Kahvehaneci 'Hasımlarınız var bizi tehlikeye düşürüyorsunuz' diye uyarınca çıkan kavgada 2 arkadaş öldürüldü

Adana'da kahvehanede Tolgahan Akyüz (25) ile arkadaşı Berdan Balsak'ın (22) öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen iş yeri sahibi Kafur U. (61) ile 10 şüpheli tutuklandı. Kafur U.'nun, Akyüz ile Balsak'a, "Hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" dediği, kavganın bu nedenle çıktığı belirtildi.