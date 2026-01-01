Habertürk
        FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! - Futbol Haberleri

        FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri belirledi.

        Giriş: 01.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:27
        FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

        FIFA HAKEMİ

        Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın.

        FIFA YARDIMCI HAKEMİ

        Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa.

        FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM

        Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay.

        FIFA FUTSAL HAKEMİ

        Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam.

        FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ

        Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

