FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı! Yeni sistem...

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in bir süre önce öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen hayata geçiriliyor. Yeni sistem ilk etapta Kanada Premier Ligi'nde test edilecek.
Yeni düzenlemeye göre bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.
The Times'ın haberine göre yeni kural Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması gerekecek.
Test başarılı olursa, ofsayt kuralı 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.
