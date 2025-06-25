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        Haberler Gündem 3. Sayfa Figen Çoban'ı yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!

        Muğla'da, 40 yaşındaki Figen Çoban'ı yakarak öldüren eşi 44 yaşındaki Mehmet Emin Ata Çoban'a, verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, Çoban'ın hiç pişmanlık göstermediği, bu nedenle cezasında herhangi bir indirim uygulanmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:36
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        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
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        Muğla'da olay Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkiinde, 21 Ocak 2023 tarihinde yaşandı. Saat 09.50'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın (40) öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu.

        "KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ" DENİLDİ

        DHA'daki habere göre üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        AİLE GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44) ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. İki kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anneleri Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı.

        ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        3 şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Yargılama sürecinde Hatice Çoban tahliye edildi. Sarı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        SAVCI, 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ İSTEDİ

        Savcı, 7 Mart 2024'teki duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi Hatice Çoban hakkında beraat, Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın ise cinayetten ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki kişiyle olan mesajları nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

        Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili davanın karar duruşması 4 Nisan 2024'te görüldü. Çoban'ın annesi Zeliha Karataş (63), babası Haydar Karataş (66), kız kardeşi Filiz Karataş'ın (22) da katıldığı duruşmada tutuklu sanık Mehmet Emin Ata Çoban, tutuklu sanık Süleyman Çoban, tutuksuz yargılanan Hatice Çoban ile Vahit Sarı hazır bulundu.

        KOCASINA 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS VERDİ

        Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Çoban'ı 'Kadına ve eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Süleyman Çoban'a ise yardım ve yataklık suçundan 17 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Hatice Çoban ve Vahit Sarı'nın ise beraatlerine hükmetti.

        'SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRDI'

        Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, 'Kadına ve eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu, suçun işleniş biçimi, kullanılan araç, işlendiği zaman, yer, konusu, oluşan zarar, kastının yoğunluğu ve amacı göz önünde bulundurarak Mehmet Ali Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği yer aldı.

        PİŞMANLIK DUYMADI İNDİRİM ALMADI

        Ayrıca Çoban'ın pişmanlık göstermediği, bu yönde bir davranış sergilemediğinin tespit edildiği ve cezasında indirim uygulanmadığı ifade edildi. Süleyman Çoban'ın ise ağabeyinin Figen'i darp ettiğini, saçlarını çekerek yerde süründürdüğünü ve merdivenlerden indirdiğini görmesine rağmen engelleyici bir davranışta bulunmadığı gerekçesiyle 'Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında bulunarak icrasını kolaylaştırmak'tan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
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