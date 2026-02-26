Canlı
        Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı maymun türü yakalandı

        Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı maymun türü yakalandı

        Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan 'Rhesus makak' maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçmasının ardından yakalanarak koruma altına alındı

        Giriş: 26.02.2026 - 12:02
        Yasaklı maymun türü firar ederken yakalandı

        Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan 'Rhesus makak' maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçmasının ardından yakalanarak koruma altına alındı.

        TUTULDUĞU İŞ YERİNDEN FİRAR ETTİ

        Edinilen bilgilere göre bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan 'Rhesus makak' maymunu, Fikirtepe'de tutulduğu iş yerinden kaçarak çatı ve balkonlarda dolaşmaya başladı. Maymunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri ve ilgili ekipler tarafından harekete geçildi.

        ŞAHIS HAKKINDA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

        Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin saklandığı yerde yakaladığı maymun koruma altına alındı. Öte yandan, yasaklı türü iş yerinde bulundurduğu tespit edilen şahıs hakkında idari işlem uygulandığı öğrenildi.

        94 yıl sürdü: Uzun soluklu tapu davasının yargılama süreci Habertürk'te

        Türkiye'de bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlanarak yargı tarihine geçti. Yaklaşık bin tarafı olan mülkiyet uyuşmazlığı davasının onlarca yıllık yargılama süreçlerinde neler yaşandı? Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

