28 Eylül'de satışa sunulacak olan ve büyük merakla beklenen FIFA 19'da, Beşiktaş başkanı Fikret Orman da yer aldı! Oyunun ayarlar bölümüne giren kullanıcılar Transferler bölümünde kapak fotoğrafı olarak Pepe ve Fikret Orman ile karşılaştı. Pepe'nin imza töreninden alınan bu görsel, dikkatli gözlerden kaçmadı.

Söz konusu bölüm, kullanıcıların oyunun kadrolarından bağımsız olarak diledikleri futbolcuyu diledikleri takıma transfer etmeleri için kullanılıyor. Bu bölümü kullanarak örneğin Messi'yi bir Anadolu takımına transfer etmek mümkün.

PC, PS4, XOne ve Nintendo Switch için yayınlanacak olan FIFA 19, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansını da beraberinde getirecek. Böylece oyuncular, her iki turnuvayı da TV'de izlercesine gerçekçi görsel ve müzik içerikleriyle birlikte oynayabilecek.

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