Hayırsever iş adamı Serkan Yazıcıoğlu tarafından yaptırılan Ayten - Orhan Balkan Anaokulu’nun açılışında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün kamu yararına olan bir dernek olduğunu belirterek, "Kurulmasından önce 1903 senesinde başlayan bir sürecimiz var. Cumhuriyetin kurulmasında da aktif rol almış bir camiadır. İlk gününden bugününe kadar bu ülke toprakları için mücadele etmiş bir camiadır. Beşiktaş Kulübü’nde bizi yetiştiren büyüklerimiz bize bir şey öğretmişlerdir; iyi insan olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Bu bizim hayat felsefemizdir. Serkan Yazıcıoğlu ve eşi Ayşe Yazıcıoğlu da böyle taraftarlarımızdandır. Onlar da böyle bir misyon edindiler. 4 tane okul yaptılar şu ana kadar. Bunu 10’a da tamamlayacaklar. Türkiye’nin her noktasında okullar yapıyorlar. Beşiktaşlılara iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmayacağını öğretiyorlar. Ben de camia başkanı olarak gurur duyuyorum onlarla. İnsan en önemli varlığımız. Binalar yapıyoruz, statlar yapıyoruz ama asıl önemli olan şey sahadaki oyuncular. Onları Türk oyuncuları yetiştirebilmemiz için insana değer vermemiz lazım. Bu bizim ülke olarak da en önemli eksikliklerimizden bir tanesi. İnsana yatırım yapmamız lazım. Ülke olarak eğitimli insana ihtiyacımız var. En önemsediğimiz konulardan bir tanesi de eğitim olması lazım” dedi.

Fikret Orman’ın ardından Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da birer konuşma yaparak, Tekirdağ’da eğitimde yapılan çalışmalar ve projelerin durumuna dair bilgi verdi.

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