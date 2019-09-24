Fikret Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. dönem başkanı olarak görev yapıyordu. Fikret Orman bugün bu görevinden istifa edeceğini açıkladı. Fikret Orman ilk olarak 2000-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yöneticilik yaparak camiaya adım attı. 2012 yılından bu yana ise Beşitaş'ın başkanlığını yapıyordu.

FİKRET ORMAN'IN HAYATI

1967 yılında İstanbul'da doğan Fikret Orman, orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yapmıştır. İki çocuğu olan Fikret Orman, Orsan Yedek Parça San. ve Knorr-Orsan Ticari Araç Sis. Ltd. şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Orman, ayrıca İngilizce bilmektedir.

FİKRET ORMAN VE BEŞİKTAŞ

2000-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yöneticilik yaptı.

2004 yılında yapılan Beşiktaş JK başkanlık kongresinde aday olan Orman, 162 oy farkla Yıldırım Demirören'e kaybetmiştir.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olmasıyla birlikte boşalan Beşiktaş JK başkanlığı için aday olan Fikret Orman, seçimlerde Nazmi Koca ve Bülent Deriş ile yarışmıştır. Seçimlerde kullanılan 4545 oyun 4027'sini alan Orman[6], Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olmuştur.

Bir önceki seçimden yalnızca 1.5 yıl sonra tüzük gereği 16 Haziran 2013 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde Serdal Adalı'yla yarıştı. Bu seçimde 5988 geçerli oyun 3850'sini alarak 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Fikret Orman önderliğinde 2013 Haziran ayında İnönü Stadyumunun yıkımına başlanmış, aynı yerde inşa edilen Vodafone Arena 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor'u 3-2 yendiği karşılaşma ile açılmıştır.

Mayıs ayında tek aday olarak girdiği genel kurulda 3.kez Beşiktaş başkanlığına seçildi.

Ormanın BJK başkanlığı zamanı Beşiktaş futbol takımı 2015-2016 ve 2016-2017 yılında Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış ve kulüp ilk kez 3. yıldızını armasına eklemiştir. Orman 24 Eylül 2019 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıkladı.