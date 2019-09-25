Fikret Orman neden istifa etti? İbrahim Yıldız yazı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın “bıraktım” kararı sürpriz olmadı…

Taraftarın geçen sezondan bu yana tepkisi ortada. Başakşehir karşılaşması ise bardağı taşıran son damla oldu… “ Fikret Orman paralar nerede…” diye başlayan, “ Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun…” diye devam eden tezahüratlar başkanı en çok üzen tepkilerdi… İstifa kararını açıklarken en çok bu tepkilere alındığını söyledi Fikret Orman… Ancak asıl sorun taraftarın tepkisi mi?...

FEDA- SEFA - CEFA

7 yıl önce göreve gelen Fikret Orman taraftarla birlikte ‘Feda’ dönemini başlattı. Büyük bir dayanışma gösterildi. Ardından iki şampiyonluk geldi. İşler iyi gidiyordu. ‘Sefa’ dönemi yaşandı bir anlamda. Sonra, gidişat ‘Cefa’ dönemine dönüştü…

Fikret Orman göreve geldiğinde 570 milyon TL borç vardı. Şimdi ise borç katlandıkça katlandı. 2.6 milyar TL gibi yüksek bir meblağa ulaştı…

Taraftarın tepkisinden daha vahimi herhalde borç hanesinde yazılan 500 milyon Dolarlık rakamdı…

İşler buraya nasıl geldi diye baktığımızda, yönetim basiretsizliğinin olduğunu görmek zor değil elbette. Zamansız, beklenmeyen istifanın temel nedeni artık kulübün içinden çıkılmaz hale gelen gelir- gider tablosuydu. Geçen sezon birçok oyuncunun alacakları için FİFA’ya gitmesi sorunların gün yüzüne çıkardı. Futbolcuların, kulüp personelinin geciken maaşları, hatta 6 ay ücret alamayışları hoşnutsuzluğu arttırmıştı…

Bunun yanı sıra şampiyonluklara imza atan Şenol Güneş’le yaşanan sorunlar gazete manşetlerini süsledi. Guti’yi, Güneş’in yerine getirme ısrarı takımı ve teknik kadroyu yıprattı. Yönetim kurulu üyeleri ile anlaşmazlık saklanamaz hale geldi. Ardından Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçına çıkmama kararı başkanı hedef haline getirdi. Taraftara teslim olma, yönetim beceriksizliği olarak ortaya çıktı…

6 ay önce bir kez daha aday olup seçilen Fikret Başkan, söz verdiklerini yönetim kuruluna almayarak güven kaybı yaşadı.

RIZA, ŞİFO MEHMET, SERGEN’İN YERİNE AVCI

Şenol Güneş’in yerine Rıza ve Şifo Mehmet’i hatta Sergen’i göreve getirme niyetini ortaya koyması, hatta bu oyuncularla yaptığı görüşmelerin ardından, rotayı Abdullah Avcı’ya çevirmesi tepkilerin artmasına neden oldu.

Taraftarın antrenör Orhan Ak’a yönelik tepkilerini görmezden gelip, sonra görevden alması tutarsızlığın en somut örneğiydi…

Bir başka sorun ise Cenk Tosun’un transferinden gelen 20 milyon Euro’nun üzerinde ki paranın nasıl kullanıldığı bir türlü açıklığa kavuşmadı. Açıkçası, bu konu da şeffaf olmayı beceremedi Fikret Orman…

2022’de görev süresi dolacak olan Fikret Orman’a en büyük eleştiri “ Madem bırakacaktın neden 6 ay önce aday oldun…” şeklinde…

Ani bir kararla geri çekiliş doğal olarak herkesi şaşırttı… Ancak, yaşanılanları masaya yatırdığımız da bu süreç çok önceden başlamıştı aslında…

TAKIM KRİZDEN ETKİLENMEMELİ

Şimdi, alınacak olağanüstü seçimli kongre kararı ile yeni bir dönem yaşanacak. Büyük borç tablosu karşısında kimin aday olacağı da bir başka sorun. Kulislerde Ahmet Nur Çebi’nin adı geçiyor. Bekleyip göreceğiz. Elbette Beşiktaş başkansız kalmaz. Gelecek kim olursa olsun, yaşananlardan ders çıkarması ve ayağını yorganına göre uzatması bekleniyor…

Yeni teknik direktör Abdullah Avcı, bu durum karşısında yeni bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Yönetim krizini takıma yansıtmamak için farklı bir çaba ortaya koymak zorunda. İşlerin iyi gitmediği ortada. Takım olma bilincini aşılamak ve yükseltmek Avcı’ya düşüyor doğal olarak…

Neresinden bakarsanız bakın Beşiktaş’ın işi zor… Bu zor durumu tek bir yolla aşabilirler. O da, takımın kazanma sürekliliğini yakalaması…