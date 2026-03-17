Filede play-off 1-4 ve final etabı programı açıklandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından play-off 1-4 ve final etabının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre play-off 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile de Zeren Spor, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Play-off 1-4 etabı, 29-30 Mart tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 2 Nisan'da yapılacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 4 Nisan'da oynanacak.
Final serisi ise 8 Nisan'da başlayacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğa uzanacak.
Karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.
Play-off 1-4 etabı maç programı şöyle:
29 Mart Pazar:
18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
30 Mart Pazartesi:
20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı Spor Salonu)
2 Nisan Perşembe:
17.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)
4 Nisan Cumartesi (gerekirse):
16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit
19.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor
Final etabı maç programı ise şu şekilde:
8 Nisan Çarşamba:
20.00 Final 1. maç
11 Nisan Cumartesi:
17.00 Final 2. maç
13 Nisan Pazartesi:
19.00 Final 3. maç
16 Nisan Perşembe (gerekirse):
19.00 Final 4. maç
19 Nisan Pazar (gerekirse):
19.00 Final 5. maç