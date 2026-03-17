        Filede play-off 1-4 ve final etabı programı açıklandı - Voleybol Haberleri

        Filede play-off 1-4 ve final etabı programı açıklandı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 ve final etabının maç programı belli oldu.

        Giriş: 17.03.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Filede play-off 1-4 ve final etabı programı açıklandı!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından play-off 1-4 ve final etabının maç programı belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre play-off 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile de Zeren Spor, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

        Play-off 1-4 etabı, 29-30 Mart tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 2 Nisan'da yapılacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 4 Nisan'da oynanacak.

        Final serisi ise 8 Nisan'da başlayacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğa uzanacak.

        Karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.

        Play-off 1-4 etabı maç programı şöyle:

        29 Mart Pazar:

        18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

        30 Mart Pazartesi:

        20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı Spor Salonu)

        2 Nisan Perşembe:

        17.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

        20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)

        4 Nisan Cumartesi (gerekirse):

        16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

        19.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor

        Final etabı maç programı ise şu şekilde:

        8 Nisan Çarşamba:

        20.00 Final 1. maç

        11 Nisan Cumartesi:

        17.00 Final 2. maç

        13 Nisan Pazartesi:

        19.00 Final 3. maç

        16 Nisan Perşembe (gerekirse):

        19.00 Final 4. maç

        19 Nisan Pazar (gerekirse):

        19.00 Final 5. maç

