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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup!

        2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki 5. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:46
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        Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

        Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarına mağlubiyetle başladı.

        Türkiye, 2025 VNL'deki 6. karşılaşmasını yarın Ukrayna ile oynayacak.

        Salon: Arena Burgaz

        Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

        Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Mert Matic, Mirza Lagumdzjia, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel)

        Slovenya: Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, Stern, Bracko (Kovacic, Planinsic, Mujanovic, Sen)

        Setler: 16-25, 22-25, 18-25

        Süre: 77 dakika

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