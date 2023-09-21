Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

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2024 Paris Olimpiyatları B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de Brezilya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. B Grubu'nda yer alan ve bugüne dek oynadığı 4 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, Brezilya karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Brezilya voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler..