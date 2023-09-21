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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Brezilya maçı...

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız durdurulamıyor. Tüm turnuvalarda üst üste 21 maç kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve üst üste CEV Milletler Ligi ile Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazanan Filenin Sultanları, bu kez Brezilya karşısına çıkıyor. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçına sahne olacak Türkiye Brezilya maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:30
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        2024 Paris Olimpiyatları B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de Brezilya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. B Grubu'nda yer alan ve bugüne dek oynadığı 4 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, Brezilya karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Brezilya voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler..

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        FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

        Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 10:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

        20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

        22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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        2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

        1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

        2- Brezilya / 8 Puan (3 maç)

        3- Japonya / 6 Puan (2 maç)

        4- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

        5- Belçika / 3 Puan (3 maç)

        7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

        6- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)

        8- Peru / 0 Puan (3 maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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