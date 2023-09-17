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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı devirdi: Olimpiyat Elemeleri'nde ikide iki! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı devirdi: Olimpiyat Elemeleri'nde ikide iki!

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 17.09.2023 - 08:47
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        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
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        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

        Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

        İkici sette iki ülkede hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru milli takım 2 sayı (11-9) öne geçti. Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12'de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

        Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı (12-6) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

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        Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi.

        Ay yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07.00'de Peru'yla karşılaşacak.

        Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

        ELEMELER 3 ÜLKEDE OYNANIYOR

        Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

        Gruplar şu şekilde:

        A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

        B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

        C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

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