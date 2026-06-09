FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları 2. hafta maçları

TÜRKİYE - BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2. hafta müsabakalarında Ankara’da taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Millilerin programındaki dikkat çeken karşılaşmalardan biri olan Türkiye–Belçika maçı, turnuvanın en çok ilgi gören mücadeleleri arasında yer alıyor.

Açıklanan fikstüre göre Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma 17 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise TSİ 19.30 olarak belirlenmiş durumda.