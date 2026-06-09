FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin sultanları 2. hafta maçları
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanına başlıyor. Türkiye-Belçika karşılaşmasının tarihi ve saati voleybolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kritik mücadelenin detayları ve milli takımın 2. hafta fikstüründeki diğer güçlü rakipleri şimdiden gündemde yerini aldı. Ayrıntılar haberimizde.
VNL 2026’da ikinci hafta maçları yaklaşırken gözler Filenin Sultanları’nın Belçika sınavına çevrildi. Türkiye’nin sahaya çıkacağı tarih ve saat büyük ilgi görürken, turnuvanın bu etabında oynanacak zorlu karşılaşmalar milli takımın kaderini belirleyebilir.
TÜRKİYE - BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2. hafta müsabakalarında Ankara’da taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Millilerin programındaki dikkat çeken karşılaşmalardan biri olan Türkiye–Belçika maçı, turnuvanın en çok ilgi gören mücadeleleri arasında yer alıyor.
Açıklanan fikstüre göre Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma 17 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise TSİ 19.30 olarak belirlenmiş durumda.
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
17 Haziran 2026
19.30 – Türkiye vs Belçika
18 Haziran 2026
19.30 – Türkiye vs Fransa
20 Haziran 2026
19.30 – Türkiye vs Almanya
21 Haziran 2026
19.30 – Türkiye vs Çin