FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda karşısındaki zorlu sınavı için geri sayım başladı! Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve başlama saati belli oldu. İşte sporseverlerin merak ettiği tüm detaylar…
Filenin Sultanları sahneye çıkıyor! Türkiye - Hollanda voleybol maçının tarihi, saati ve canlı yayın detayları netleşti. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için tüm bilgiler haberimizde…
TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi’ne galibiyetle başlarken, gözler şimdi ikinci karşılaşmaya çevrildi. Milliler, turnuvadaki ikinci sınavında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye - Hollanda voleybol maçı, 4 Haziran akşamı saat 22.30’da başlayacak. Kritik mücadele, TRT Spor ile S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
İLK MAÇ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti.
Brezilya’nın başkenti Brasília’da oynanan mücadelede parkeden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı.