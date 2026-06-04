Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ, çalışanların gelirlerinin en az yüzde 10'unu gelecek dönemler için tasarruf etmesi gerektiğini belirterek, "Bireysel Emeklilik Sistemi kişinin gelecek dönem için birebir kendine yatırım yaptığı sistemdir" dedi. Marmara Üniversitesi Finansa... Daha Fazla Göster

Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ, çalışanların gelirlerinin en az yüzde 10'unu gelecek dönemler için tasarruf etmesi gerektiğini belirterek, "Bireysel Emeklilik Sistemi kişinin gelecek dönem için birebir kendine yatırım yaptığı sistemdir" dedi. Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, "Dünyadaki tüm ülkelerde insanların emekli maaşları son aldıkları ücretin altındadır. Eğer son aldığınız ücret seviyesinde bir yaşam standardı olsun istiyorsanız mutlaka kenarda bir birikiminiz olmalı" diye konuştu. Daha Az Göster