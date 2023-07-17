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        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de oynanan finalde Çin'i 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirveye çıktı. Filenin Sultanları'na tebrik yağdı

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 12:44
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        GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

        Şampiyon Türkiye...

        A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımını yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

        Tebrikler Filenin Sultanları... FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz...

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        TÜRKİYE GENÇLİK VE SPOR ESKİ BAKANI, İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

        Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda kaçan yarı finale çok üzülmüştük ama bu takım her gün daha çok inandı, daha çok çalıştı; dünya sıralamasında zirveye tırmanarak bize tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Evet, kızlar şimdi hedef, Paris 2024 Olimpiyatları. Sizlere her zamanki gibi yürekten inanıyor, sizlerle gurur duyuyoruz.

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        HÜLYA KOÇYİĞİT

        Yaşattığınız bu gurur için teşekkürler Filenin Sultanları...

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        YILMAZ ERDOĞAN

        Tebrikler Filenin Sultanları...

        6

        GÜLŞEN BUBİKOĞLU

        Yine çok gururlandık kızlar...

        7

        DEVRİM YAKUT

        Güzel kızlar, canım kızlar, yüzümüzü güldürüp, göğsümüzü kabarttınız. Çalışkanlığın, azmin, alın terinin bu şahane sonucuyla hepinizi o güzel alınlarınızdan öperiz...

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        SALİH BADEMCİ

        2023 Kadınlar Milletler Ligi Şampiyonu Filenin Sultanları...

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        ŞAHAN GÖKBAKAR

        Türk kadını her şeyi başarır. Helal olsun hepinize... Filenin Sultanları sizinle gurur duyuyoruz.

        10

        MURAT ŞEKER

        11

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        12

        MURAT CEMCİR

        Filenin Sultanları... Çünkü şampiyonluk böyle kutlanır...

        #yılmaz erdoğan
        #Gülşen Bubikoğlu
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
        #Filenin Sultanları
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