Filenin Sultanları'na tebrik yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımını yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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TÜRKİYE GENÇLİK VE SPOR ESKİ BAKANI, İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda kaçan yarı finale çok üzülmüştük ama bu takım her gün daha çok inandı, daha çok çalıştı; dünya sıralamasında zirveye tırmanarak bize tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Evet, kızlar şimdi hedef, Paris 2024 Olimpiyatları. Sizlere her zamanki gibi yürekten inanıyor, sizlerle gurur duyuyoruz.