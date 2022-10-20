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Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

Başarılı voleybol kariyeri ile adından sıkça söz ettiren Tuğba Şenoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında evlenmişti. Sosyal medya hesabından sık sık eşiyle aşk dolu paylaşımlar yapan ünlü isim bakın kiminle evlenmiş...

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  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Şenoğlu, özel hayatıyla da gündem oluyor. İşte Şenoğlu'nun geçtiğimiz Temmuz ayında evlendiği eşi...
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    1998 yılında Mersin'de doğan Tuğba Şenoğlu, Vakıfbank Spor Kulübü'nun altyapısında görev almıştır.
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    Şimdilerde Japon voleybol takımı Kurobe Kurobe AquaFairies'da forma terleten Tuğba Şenoğlu, A Milli Takım formasını giymektedir.
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Yeşilyurt, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Kulübü gibi takımlarda forma giyen Tuğba Şenoğlu, Japon Kadın Voleybol Ligi'ne transfer olmadan önce Vakıfbank Spor Kulübü'nde yer alıyordu.
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    Geçtiğimiz Temmuz ayında evlenen Tuğba Şenoğlu, eşiyle mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. 
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbol dünyasının tanınan isimlerinden Şaziye İvegin'in kardeşi ile dünyaevine girdi.
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    İşte Tuğba Şenoğlu ve eşi Burhan İvegin...
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    Vakıfbank'ta basketbol antrenörü olan Burhan İvegin, daha önce İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'nde asistan koçluğu yapmıştı.
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

    Beşiktaş'ta da görev yapan Burhan İvegin, Tuğba Şenoğlu ile geçtiğimiz temmuz ayında Adana'da görkemli bir düğünle evlenmişti.
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!
  • Filenin Sultanları'ndan Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer Beşiktaş'ın gözde isimlerindenmiş!

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