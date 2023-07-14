Filenin Sultanları'nın gözde ismi! İlkin Aydın'ın bikinili pozları göz kamaştırdı!

Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Türkiye, İtalya’yı 3-0 mağlup ederek adını altın harflerle yarı finale yazdırdı. İtalya maçının 2. setinden sonraki arada çalan Erik Dalı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Sahada Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi isimlerin yanında en çok dikkat çeken kişilerden biri de İlkin Aydın oldu. Güzel sporcunun sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri sevenleri tarafından iltifat dolu yorumlar aldı.