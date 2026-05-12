        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı

        Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 22:03 Güncelleme:
        Sultanlar'ın Milletler Ligi kadrosu açıklandı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu ilan edildi.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

        Ankara Spor Salonu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde kadın takımların 17-21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da (Brasilia) 3. etabı ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da (Kansai) oynayacak.

        Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

        VNL'de mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu şöyle:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

        Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

        Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

        Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.

