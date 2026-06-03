Filenin Sultanları yeniden parkede, hedef yine zirve! 2026 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasında Brezilya’da mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Hollanda, İtalya ve Bulgaristan gibi güçlü rakiplerin yer aldığı zorlu haftaya başlayacak millilerin ilk mücadelesi öncesinde maçın yayın kanalı ve başlama saati voleybol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. İşte Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçına dair detaylar...