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        Filistin bayrağı nedir? Filistin bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

        Filistin bayrağı, bir halkın ulusal kimliğinin, kendi kaderini tayin etme arzusunun ve tarihsel mirasının en güçlü ve en tanınan sembollerinden biridir. Filistin bayrağı nedir sorusunun yanıtı, Pan-Arap renklerini taşıyan ve 20. yüzyılın başındaki Arap İsyanı'na dayanan bir direniş sancağıdır. Filistin bayrağı anlamı, ortak bir Arap mirasına ve Filistin halkının özel mücadelesine dayanır. Peki, bu sembolik Filistin bayrağı rengi neyi ifade eder ve Filistin bayrağında hangi semboller var? İşte bu ulusal sembolün katmanlı analizi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:30
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        Filistin bayrağı nedir?
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        Filistin'in bugünkü bayrağı, ilk olarak 1916'daki Arap İsyanı'nın bayrağı olarak tasarlanmış ve daha sonra Filistin ulusal hareketi tarafından benimsenmiştir. Bayrak, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından Filistin halkının resmi sembolü olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, bayrağın sadece bir Arap birliği sembolü olmaktan çıkıp, özel olarak Filistin davasının ve kimliğinin sancaktarı haline geldiği andır. Yıllar boyunca işgal altındaki topraklarda yasaklanması, onun bir direniş ve meydan okuma sembolü olarak gücünü daha da artırmıştır. 1988'de Filistin Devleti'nin bağımsızlık bildirisinin yayınlanmasıyla birlikte, bu tarihi bayrak resmen devletin ulusal bayrağı olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle bayrağın hikayesi, bir halkın varoluş mücadelesinin ve sarsılmaz kimliğinin tarihidir.

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        PAN-ARAP RENKLERİNİN DOĞUŞU

        Filistin bayrağının kökenini ve renklerinin anlamını tam olarak kavramak için, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1916'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlatılan Arap İsyanı'na gitmek gerekir. Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali'nin liderliğindeki bu isyan için, Arap milliyetçiliğini ve birliğini temsil edecek bir bayrak tasarlanmıştır. Bu bayrak, bugünkü Filistin bayrağının birebir aynısı olan renkleri ve temel tasarımı (siyah, beyaz, yeşil yatay şeritler ve kırmızı bir üçgen) içeriyordu; tek fark şeritlerin sıralamasındaydı. "Arap İsyanı Bayrağı" olarak bilinen bu tasarım, Pan-Arap renkleri olarak adlandırılan dört rengi bir araya getiriyordu.

        Bu renklerin her biri, Arap ve İslam tarihinin farklı bir altın çağına hükmetmiş olan büyük hanedanlıkları temsil etmek üzere özenle seçilmişti:

        • Siyah: Hz. Muhammed'in sancağının rengi olduğuna inanılması ve Abbasî Halifeliği'nin rengi olması nedeniyle seçilmiştir.
        • Beyaz: Emevî Halifeliği'nin sembolik rengiydi.
        • Yeşil: Fatımî Halifeliği'nin rengiydi ve aynı zamanda İslam diniyle de güçlü bir şekilde ilişkilendirilir.
        • Kırmızı: İsyanı yöneten ve kökenini Hz. Muhammed'e dayandıran Haşimî Hanedanlığı'nın rengiydi.

        Bu nedenle Filistin bayrağı, sadece bir ulusun değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir Arap-İslam medeniyetinin mirasını taşıyan bir semboldür.

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        FKÖ'DEN DEVLET SEMBOLÜNE

        Arap İsyanı'ndan sonra Pan-Arap renkleri, bölgede kurulan birçok yeni Arap devletinin bayrağına ilham kaynağı oldu (Suriye, Irak, Ürdün vb.). Filistin halkı da bu bayrağı 1920'lerden itibaren kendi ulusal sembolleri olarak benimsemeye başladı. Ancak bayrağın Filistin davasıyla özdeşleşmesi, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) kurulmasıyla kesinleşti. FKÖ, bu bayrağı tüm Filistinlileri birleştiren resmi sembol olarak kabul etti.

        1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesiyle birlikte, Filistin bayrağının dalgalandırılması bu topraklarda yasaklandı. Bu yasak, bayrağı daha da güçlü bir ulusal direniş, kimlik ve meydan okuma sembolü haline getirdi. Yırtılan bayrakların yerine yenilerinin asılması, duvarlara bayrak renklerinin çizilmesi gibi eylemler, bir sivil itaatsizlik ve kimliğe sahip çıkma biçimi oldu. 1993'teki Oslo Anlaşmaları'ndan sonra bayrak üzerindeki yasak büyük ölçüde kalktı ve Filistin Yönetimi'nin binalarında dalgalanmaya başladı. 2015 yılında ise Birleşmiş Milletler genel merkezinin önünde, üye olmayan gözlemci devlet statüsüyle dalgalandırılması, Filistin davasının uluslararası tanınırlığı açısından sembolik bir dönüm noktası oldu.

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        RENKLERİN FİLİSTİN'DEKİ ANLAMI

        Pan-Arap renkleri, Filistin bağlamında hem tarihi hanedanlık anlamlarını korur hem de Filistin halkının özel deneyimlerini yansıtacak şekilde yeniden yorumlanır:

        Siyah: Üst şeritteki siyah, Abbasî Halifeliği'ni temsil etmenin yanı sıra, Filistin halkının yaşadığı adaletsizliği, işgal altında geçen karanlık günleri ve 1948'de yaşanan ve "Büyük Felaket" olarak anılan Nakba'nın yasını simgeler.

        Beyaz: Ortadaki beyaz şerit, Emevî Halifeliği'ni temsil etmesinin yanında, barışa olan özlemi, saflığı ve sevgiyi ifade eder. Bu, tüm zorluklara rağmen Filistin halkının barışçıl bir geleceğe olan umudunu yansıtır.

        Yeşil: En alttaki yeşil şerit, Fatımî Halifeliği'ni ve İslam'ı temsil etmesinin yanı sıra, Filistin'in bereketli topraklarını, zeytin ağaçlarını ve toprağa olan köklü bağı simgeler. Bu renk, aynı zamanda umudun ve yeniden canlanışın rengidir.

        Kırmızı: Gönder tarafındaki üçgenin rengi olan kırmızı, Haşimî Hanedanlığı'nı temsil etmekle birlikte, en güçlü anlamıyla vatan için dökülen şehit kanını ve halkın özgürlük uğruna gösterdiği cesareti ve fedakarlığı sembolize eder.

        BAYRAKTAKİ GEOMETRİK SEMBOLİZM

        Filistin bayrağında hangi semboller var sorusunun yanıtı, bayrağın geometrik tasarımının kendisidir. Bayrak, figüratif semboller yerine renklerin ve şekillerin diliyle konuşur:

        • Yatay Üç Şerit: Birbirine paralel ve eşit olan bu üç şerit (siyah, beyaz, yeşil), Arap tarihinin üç büyük hanedanlık dönemine bir saygı duruşudur. Bu, Filistin davasının temellerinin ne kadar köklü bir tarihe dayandığının bir ifadesidir.
        • Kırmızı Üçgen: Gönder tarafında yer alan ve bu üç şeridi birleştiren kırmızı üçgen, en dinamik semboldür. Tarihsel olarak Arap İsyanı'nı başlatan Haşimîleri temsil eder. Filistin bağlamında ise bu üç tarihi dönemi ve değeri bir araya getiren devrimci ruhu, ulusal birliği ve kararlılığı simgeler. Üçgenin gönder tarafında olması, bu birleştirici gücün bayrağın ve dolayısıyla ulusun temelini oluşturduğunu gösterir.
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