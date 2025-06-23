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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin Devlet Başkanı Abbas, kabinede değişikliğe gitti | Dış Haberler

        Filistin Devlet Başkanı Abbas, kabinede değişikliğe gitti

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Mustafa'nın liderliğindeki hükümette değişikliğe giderek dışişleri ve planlama bakanlıklarına yeni atamalar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:39 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:39
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        Filistin Devlet Başkanı Abbas, kabinede değişikliğe gitti
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        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, yayımladığı Başkanlık Kararnamesiyle 19. hükümette değişiklik gerçekleştirdi.

        Yapılan değişiklikle, halihazırda Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığını yürüten Varsen Ağabekyan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Steven Anton Selame ise Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak belirlendi.

        Mustafa hükümeti, 31 Mart 2024'te yemin ederek göreve başlamıştı. Hükümetin ilk döneminde dışişleri bakanlığı görevini Başbakan Mustafa yürütüyordu.

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