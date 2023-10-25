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        Haberler Gündem BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ YARIN! İstanbul Büyük Filistin Mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak?

        Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede yapılacak?

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepki çeken saldırıların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Büyük Filistin Mitingi' düzenleyeceklerini açıkladı. Bu kapsamda gözler "Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?" sorularına çevrildi. İşte, AK Parti İstanbul Filistin Mitingi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:33
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        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. Büyük Filistin Mitingi’ne başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve pek çok parti liderinin de katılması bekleniyor. Peki, Filistin Mitingi saat kaçta başlayacak? İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede yapılacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA KATILMASI BEKLENİYOR!

        Açıklamada, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği bildirildi.

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        ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

        Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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