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Filiz Akın'dan haber var: Hâlâ iyileşmiş değilim

Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Akın, sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi paylaştı

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  • Filiz Akın'dan haber var: Hâlâ iyileşmiş değilim - Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın iyileşti mi, son durumu nedir?

    Şubat 2023'te sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez operasyon geçiren Filiz Akın, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. 
  • Filiz Akın'dan haber var: Hâlâ iyileşmiş değilim - Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın iyileşti mi, son durumu nedir?

    İyileşme sürecinde olan Filiz Akın, hasta yatağından bir anını paylaşarak "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen böyle değilim ama hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır..." ifadelerini kullandı. 
  • Filiz Akın'dan haber var: Hâlâ iyileşmiş değilim - Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın iyileşti mi, son durumu nedir?

    3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

    Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Filiz Akın, geçtiğimiz yıl akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. 
  • Filiz Akın'dan haber var: Hâlâ iyileşmiş değilim - Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın iyileşti mi, son durumu nedir?

    Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.
  • Filiz Akın'dan haber var: Hâlâ iyileşmiş değilim - Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın iyileşti mi, son durumu nedir?

    İYİ HABERİ EŞİ VERMİŞTİ

    İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden..." ifadelerini not düşmüştü.

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