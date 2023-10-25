Filiz Akın ile Türkan Şoray buluştu
Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın buluştu. O anları takipçileriyle paylaşan Akın, "İki Cumhuriyet kadını arkadaş buluştuk" ifadelerini kullandı
Giriş: 25.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:45
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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından olan Türkan Şoray ile Filiz Akın, bir araya geldi.
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HASRET GİDERDİLER
Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiren Filiz Akın, arkadaşı Türkan Şoray'a sarılıp hasret giderdi.
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O anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Filiz Akın, "İki Cumhuriyet kadını arkadaş buluştuk" dedi.