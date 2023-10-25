Filiz Akın ile Türkan Şoray buluştu

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Filiz Akın ayrıca hayranlarına "Sizlere de sevgi ve dostluk göndermek istedim" sözleriyle seslendi. Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Filiz Akın'ın gönderisine; Ajda Pekkan, Süheyl Uygur ve Fırat Tanış gibi ünlü isimler kalp emojisiyle karşılık verdi.