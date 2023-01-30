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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filiz Akın, yeniden ameliyat olabilir: Keyifsizim biraz

Geçtiğimiz ay kulağının üst kısmından kanserli doku teşhisi nedeniyle ameliyat olan Filiz Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Keyifsizim biraz" diyen Akın, yeniden operasyon geçirebileceğini duyurdu

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  • Filiz Akın, yeniden ameliyat olabilir: Keyifsizim biraz - Magazin haberleri

    Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek operasyon geçirmişti.
  • Filiz Akın, yeniden ameliyat olabilir: Keyifsizim biraz - Magazin haberleri

    Sağlık durumu hakkında bilgi veren Filiz Akın, yeniden operasyon geçirebileceğini açıkladı.
  • Filiz Akın, yeniden ameliyat olabilir: Keyifsizim biraz - Magazin haberleri

    "KEYİFSİZİM"

    Usta oyuncu Filiz Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz" dedi.
  • Filiz Akın, yeniden ameliyat olabilir: Keyifsizim biraz - Magazin haberleri

    3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

    Öte yandan Filiz Akın, 5 ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. 
  • Filiz Akın, yeniden ameliyat olabilir: Keyifsizim biraz - Magazin haberleri

    Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.
  • Filiz Akın, yeniden ameliyat olabilir: Keyifsizim biraz - Magazin haberleri

    İYİ HABERİ EŞİ VERMİŞTİ

    İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden..." ifadelerini not düşmüştü.

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