Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek operasyon geçirmişti.