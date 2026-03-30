Filiz Erkal: Babandan bana kalan en güzel emanetsin

2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek fenalaşan ve başını zemine çarpması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın kızı Elif, 9 yaşına bastı.

Şarkıcının sadece 12 gün görebildiği kızı Elif’in doğum gününü annesi Filiz Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

"HAYAT BİZİ BAZI YERLERDEN EKSİK BIRAKTI"

Filiz Erkal paylaşımında, "Canım kızım… 9 yıl önce kalbime bir mucize gibi dokundun. Sen benim hem en büyük sevincim hem de içimde taşıdığım en derin duygusun. Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı… Ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun. Sen babandan bana kalan en güzel emanetsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var. Ve sen ablanla abinle birlikte kalbimin en kıymetli üç parçasından birisin. İyi ki doğdun benim güzel kızım… Seni hem kalbimle hem ruhumla çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten Dilara, Eray ve Elif Su adlarında toplam 3 çocuğu olmuştur.