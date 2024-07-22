Film gibi kaçış hikayesi: Yerde bulduğu kimlikle 2 yıl gizlendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyada adı geçen M.N.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis, şüphelinin merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan evine gitmediğini tespit etti.

YERDE BULDUĞU KİMLİKLE 2 YIL GİZLENMİŞ REKLAM Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç makinası M.N.'nin yerde bulduğu kimlikle Bursa'da bir restoranda çalıştığı bilgisini edindi. Sivil ekip, restorana müşteri gibi girdi. Masaya oturan polisler, daha sonra en uygun zamanda M.N. olduğunu değerlendirdiği şüpheliyi restoran içerisinde yakaladı. Zanlı, gerçek kimliğinin M.N. olduğunu itiraf etti.

Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan M.N. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, suç makinasının 2 yıldır evine gelmediğini, yerde bulduğu M.Y. isimli kişinin kimliği ile polis ve jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmamak için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını tespit etti. Evine gitmeyen şahsın çalıştığı iş yerine yakın yerde bir otelde kaldığı öğrenildi.