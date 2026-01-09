Finallerin kazanan takımı: Galatasaray

TURKCELL SÜPER KUPA'DA 27 FİNAL HEYECANI

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşılaştıran Turkcell Süper Kupa'da ise 27 kez mücadele etti.

Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 50 kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 27 kez mücadele etti.

Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak kupa kazanma geleneğini sürdüren Galatasaray, Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.