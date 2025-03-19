Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.853,01 %-8,79
        DOLAR 37,9190 %3,36
        EURO 41,4577 %3,20
        GRAM ALTIN 3.689,58 %3,06
        FAİZ 39,97 %7,56
        GÜMÜŞ GRAM 40,92 %1,90
        BITCOIN 84.150,00 %2,58
        GBP/TRY 49,1652 %3,01
        EUR/USD 1,0883 %-0,57
        BRENT 70,98 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 6.032,46 %3,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Financial Times yazdı: Savunma harcamalarında Türkiye'ye imza şartı - İş-Yaşam Haberleri

        Financial Times yazdı: Yeni savunma fonunda Türkiye'ye imza şartı

        Financial Times'ın haberine göre; Türkiye Brüksel'in savunma ve güvenlik anlaşmasını imzalamadığı taktirde Türk şirketleri ABD ve İngiltere ile birlikte 150 milyar euroluk savunma fonundan hariç tutacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Financial Times yazdı: Yeni savunma fonunda Türkiye'ye imza şartı
        ABONE OL

        Financial Times'ın özel haberine göre Türkiye, ABD, İngiltere'deki silah şirketleri, ülkeleri Brüksel ile savunma ve güvenlik anlaşmalarını imzalamadığı takdirde, AB'nin 150 milyar euroluk silahlanma fonu olarak da bilinen yeni savunma fonundan hariç tutulacak.

        Yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, planlanan fonun yalnızca AB savunma şirketlerine ve blokla savunma anlaşması imzalayan üçüncü ülkelerdeki şirketlere açık olacağı belirtildi. Yetkililer ayrıca; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerin girişimde yer almak istemeleri halinde AB ile savunma ve güvenlik ortaklığı anlaşması imzalamaları gerekeceğini belirtti.

        Londra ve Brüksel arasında konuya yönelik yakın zamanda görüşmeler başlamış ancak görüşmeler balıkçılık ve göç gibi tartışmalı konuları da içerecek daha geniş talepleri içeren kapsamlı sürece doğru ilerlemişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik