Financial Times'ın özel haberine göre Türkiye, ABD, İngiltere'deki silah şirketleri, ülkeleri Brüksel ile savunma ve güvenlik anlaşmalarını imzalamadığı takdirde, AB'nin 150 milyar euroluk silahlanma fonu olarak da bilinen yeni savunma fonundan hariç tutulacak.

Yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, planlanan fonun yalnızca AB savunma şirketlerine ve blokla savunma anlaşması imzalayan üçüncü ülkelerdeki şirketlere açık olacağı belirtildi. Yetkililer ayrıca; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerin girişimde yer almak istemeleri halinde AB ile savunma ve güvenlik ortaklığı anlaşması imzalamaları gerekeceğini belirtti.

Londra ve Brüksel arasında konuya yönelik yakın zamanda görüşmeler başlamış ancak görüşmeler balıkçılık ve göç gibi tartışmalı konuları da içerecek daha geniş talepleri içeren kapsamlı sürece doğru ilerlemişti.

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