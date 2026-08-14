MİSK KEDİLERİNİN ZORLU YAŞAM MÜCADELESİ

Rakun benzeri yüz hatlarına ve uzun bir kuyruğa sahip olan misk kedisi, doğada böcekler, küçük sürüngenler ve meyvelerle beslenerek gıda zincirinde önemli bir rol oynuyor. Sindirim enzimleri, yediği kahve kirazlarındaki protein yapısını değiştirerek kahvenin asiditesini düşürüyor ve daha yumuşak içimli bir tat ortaya çıkarıyor.