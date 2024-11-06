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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Findeks kredi notunu gösteriyor - Girişimcilik Haberleri

        Findeks kredi notunu gösteriyor

        Sipay, findeks kredi notu sorgulama özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:15
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        Findeks kredi notunu gösteriyor
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        Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından geliştirilen, bireylerin kredi geçmişine dayalı olarak finansal durumlarını değerlendiren Findeks Kredi Notlu Risk Raporu’na artık Sipay uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre hesap yükseltme yapmış Sipay kullanıcılarına ücretsiz sunulacak bu özellik sayesinde kullanıcılar; kredi notunu, kaç adet kredili ürüne sahip olduğunu ve bunların çeşitlerini, tüm bankalardaki kredili ürünlerinin toplam limit ve borç bilgilerini, kredili ürünlerinin geçmiş ödeme performansını ve kredili ürünlerinin açık/kapalı olduğu bilgisini öğrenebilecek. Kullanıcılar ayrıca Risk Raporu’na da erişim sağlayarak; bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarının her birinin borç, limit, açılış kapanış bilgilerini tek bir alanda görebilecek ve ödeme alışkanlıklarını takip edebilecek.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sipay CEO’su Semih Muşabak, Sipay olarak kullanıcı deneyimini iyileştirme ve yenilikçi hizmetler sunma konusunda sektöre öncülük etmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye'deki e-para şirketleri arasında ilk defa Findeks sorgulama özelliğini kullanıcılarımıza sunarak sektörde bir ilke imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Kullanıcılarımızın tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamaları hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

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