Findeks kredi notunu gösteriyor

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından geliştirilen, bireylerin kredi geçmişine dayalı olarak finansal durumlarını değerlendiren Findeks Kredi Notlu Risk Raporu’na artık Sipay uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre hesap yükseltme yapmış Sipay kullanıcılarına ücretsiz sunulacak bu özellik sayesinde kullanıcılar; kredi notunu, kaç adet kredili ürüne sahip olduğunu ve bunların çeşitlerini, tüm bankalardaki kredili ürünlerinin toplam limit ve borç bilgilerini, kredili ürünlerinin geçmiş ödeme performansını ve kredili ürünlerinin açık/kapalı olduğu bilgisini öğrenebilecek. Kullanıcılar ayrıca Risk Raporu’na da erişim sağlayarak; bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarının her birinin borç, limit, açılış kapanış bilgilerini tek bir alanda görebilecek ve ödeme alışkanlıklarını takip edebilecek.