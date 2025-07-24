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        Haberler Gündem Trafik Fındık işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 9 yaralı

        Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:22
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        Fındık işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 9 yaralı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan G.K. idaresindeki kamyonet, Arslancık köyünde seyir halindeyken fındık bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki yolculardan Orhan Tomak (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile K.Y, Y.A, İ.K, E.K, O.K, S.K, Y.C. ve O.K. yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tirebolu ve Görele'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

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        #Fındık işçileri
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