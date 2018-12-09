Soydan, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım destekleme ödemelerine 7 Aralık Cuma günü başladığını belirtti.
Destekleme tutarlarının üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplarına aktarılacağını ifade eden Soydan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca ilimizde iyi tarım uygulamaları desteğine başvuruda bulunan bin 698 üreticimize 66 bin 146 dekar alan için yaklaşık 2,65 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak." dedi.
Üreticilerin dönüm başına 40 lira olan destekleme ödemesini Ziraat Bankası hesaplarından alabileceğini aktaran Soydan, destekleme sayesinde üreticilerin ekonomik olarak rahatlayacağını vurguladı.
Soydan, bölgede iyi tarım uygulamalarını yapan üretici sayısını artırmak istediklerini kaydederek, "Son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ziraat odalarımızın yürüttüğü projelerle iyi tarım uygulamaları yapan üretici sayımız ciddi oranda arttı ama bu yetersiz. Hedefimiz bu projeye dahil olan üretici sayısını daha da yukarıya taşımak." diye konuştu.
"İYİ TARIM UYGULAMALARI VERİM VE KALİTEYİ ARTIRIYOR"
Soydan, iyi tarım uygulamaları sayesinde fındıkta verim ve kalitenin ciddi şekilde arttığının gözlendiğine dikkati çekerek, "Zaten bu projenin amacı fındıkta verim ve kaliteyi artırmaktı. İyi tarım uygulamalarını şimdiye kadar doğru şekilde sürdüren üreticiler, sertifikalarını aldıktan sonra ilgili bakanlık tarafından da destekleniyor." ifadesini kullandı.
Uygulama sayesinde üreticinin ekonomik olarak kazanç elde ettiğini belirten Soydan, ihraç ürünü fındığın kalitesinin artmasıyla Türkiye'nin bundan kazançlı çıktığını söyledi.
Soydan, iyi tarım uygulamaları sayesinde fındıkta baş gösteren bazı hastalıkların da önüne geçildiğine işaret ederek, tüm üreticilerin ilgili ziraat odaları ya da Tarım ve Orman il müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan yararlanmalarını istedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.