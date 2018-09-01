Fiorentina - Udinese maçı istatistikleri

Fiorentina ve Udinese, 02 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 3 puanlı Fiorentina 8. sırada bulunuyor, Udinese 4 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Fiorentina, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Udinese, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 145 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fiorentina kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Udinese sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Fiorentina son hafta oynanan SPAL maçında 1-1 berabere kaldı.

Udinese, Cagliari karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Fiorentina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fiorentina, kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

Udinese, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Udinese, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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