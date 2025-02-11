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        Haberler Spor Futbol İtalya Fiorentinalı Moise Kean'e ırkçı hakaret! - Futbol Haberleri

        Fiorentinalı Moise Kean'e ırkçı hakaret!

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da forma giyen İtalyan milli oyuncu Moise Kean, takımının Inter ile oynadığı mücadelenin ardından sosyal medya platformlarında ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:08
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        İtalyan futbolcuya ırkçı saldırı!
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        Serie A'nın 24. haftasında deplasmanda Inter'e 2-1 yenilen Fiorentina'nın İtalyan siyahi oyuncusu Kean, 90 dakika forma giydiği müsabakanın ardından sosyal medyada ırkçı hakaretlerin hedefi oldu.

        "Maymun" ve "Siyahi İtalyan diye bir şey yok" şeklinde yorumlara maruz kalan Kean, yapılan ırkçı yorumlara Instagram hesabından "2025’teyiz. Halen mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

        Kean'in kulübü Fiorentina da yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün camia olarak, Milano’da Inter maçının ardından sosyal medyada ağır ırkçı saldırılara maruz kalan Moise Kean’a yakınlığımızı belirtiyoruz. Bu eylemlerin failleri yetkili makamlara bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

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        DESTEK MESAJI YAĞDI

        Kean'in bu paylaşımı sonrasında kendisi de daha önce İtalya'da ırkçılığa maruz kalan Napoli'nin Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus da destek mesajı paylaşarak, "Senin yanındayım kardeşim." diye yazdı.

        Kean'e pek çok Fiorentina taraftarı da destek mesajı gönderdi.

        İtalya'danın Rimini kentinde ay başında oynanan genç kızlar basketbol ligi müsabakasında tribünde bulunan bir kadın taraftar da genç siyahi oyuncuya ırkçı hakarette bulunmuştu.

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