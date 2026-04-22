Firari FETÖ hükümlüleri Kayseri'de yakalandı
İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, Kayseri de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı
Giriş: 22 Nisan 2026 - 01:26 Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye İlamat Bürosu tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç. isimli firari hükümlüler, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
DHA'da yer alan habere göre 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
