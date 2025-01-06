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        Haberler Gündem 3. Sayfa Firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı | Firari FETÖ mensubu yakalandı | Son dakika haberleri

        Firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı!

        Adana'da, hakkında 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı 34 yaşındaki Ali Emre Eral yakalandı. Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve kendisini yakından takip eden "örgüt abisine" ordudaki gözlemlerini aktardığı iddia edilen Eral, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:36
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        Firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı!
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında 12.5 yıl hapis cezası olan eski yüzbaşı Ali Emre Eral'ın (34) saklandığı evi tespit etti.

        DENİZ KUVVETLERİ'NDEN İHRAÇ EDİLDİ

        AA'daki habere göre adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Eral'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nda görevliyken FETÖ'nün "deniz kuvvetleri yapılanması"nda yer aldığının belirlenmesinin ardından ihraç edildiği öğrenildi.

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        "ÖRGÜT ABİSİNE" BİLGİLERİ AKTARIYORDU

        Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve kendisini yakından takip eden "örgüt abisine" ordudaki gözlemlerini aktardığı iddia edilen Eral, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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