Fırında balık nasıl pişirilir?

FIRINDA BALIK TARİFİ
Fırında balık malzemeleri;
4 adet orta boy palamut balığı
1 adet orta boy kuru soğan
8 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon
2-3 dal defne yaprağı ya da biberiye
2-3 dal taze kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Fırında balık nasıl yapılır?
Palamut balıklarınızı kılçıklarından ayırın. İçlerini temizleyip su da yıkayın. Suyunu süzdükten sonra kurulayın. Soğanı soyup ince halkalar halinde dilimleyin. Zeytinyağı, tuz, karabiber, taze kekiği karıştırıp balıklarınızı güzelce bulayın ve beklemeye alın. Balığınız bu sosla bütünleşmeli Yaklaşık yarım saat yeterli olacaktır. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin, üzerine biberiyelerinizi koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Limonunuzu dilimleyin pişen balığın üzerine koyarak servis edin. Afiyet olsun…
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