FIRLADI! Dolar neden yükseliyor? Son dakika: 6 ay önceki seviyede! Dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar TL kuru resmen fırladı. Haftaya yükselişle başlayan ve geçtiğimiz gün 6 ay önceki seviyeyle aynı noktaya yükselen dolar TL kuru haftanın ikinci iş gününde de yükseliş seyrini süründürüyor. Dolar TL 15.80 TL seviyesini aştı. Peki, dolar neden yükseliyor? Dolar TL ne kadar? İşte güncel rakamlar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçen hafta ABD'de nisan ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşanmıştı.

Yükselen enflasyonun Fed'i daha sert sıkılaşma adımları atmaya zorlayacağına yönelik tahminlerin ağılık kazanmasıyla ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise geçen hafta 20 yılın zirvesini gördü. Bu gelişmelerle dolar 15.45 lirayı aşmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 15.50 liradan başladı. Mart ayında cari açığın beklentileri aşmasıyla dolar kuru bugün 15.80 liranın üzerini gördü.

6 AY ÖNCEKİ SEVİYEYİ GÖRDÜ

Son gelişmelerle beraber dolar Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürünlerinin ilk olarak açıklandığı 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15.80 lirayı aştı. 17 Aralık Cuma günü dolar 18.41 lirayla tarihi zirvesini görmüştü.

Ardından 20 Aralık'ta KKM açıklaması sonrası dolarda düşüş yaşandı. 24 Aralık'ta KKM resmen devreye alınırken dolar da 10.63 liraya geriledi.