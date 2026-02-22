Canlı
        Fırtına ağaçları kökünden söktü! | Son dakika haberleri

        Fırtına ağaçları kökünden söktü!

        Adana'da etkili olan şiddetli fırtına dev ağaçları kökünden söktü. O anlar kameraya yansıdı

        Giriş: 22.02.2026 - 10:20
        Fırtına ağaçları kökünden söktü!

        Adana’nın Çukurova ilçesinde şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle iki ağaç devrildi. Ağaçların devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sırasında yol kenarında bulunan iki ağaç kısa aralıklarla devrildi.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde önce yağmurun başladığı, ardından şimşek çaktığı ve hemen sonrasında ağaçların peş peşe devrildiği görüldü.

        Olayın ardından belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Ancak ağaçların devrilmesi sırasında zarar gören kaldırımın onarılmadığını belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

        Vatandaşlar, bozulan kaldırımların bir an önce yapılmasını isteyerek yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.

