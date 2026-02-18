Fırtınada gemide mahsur kaldılar!
Yalova'da şiddetli fırtına nedeniyle tersanede bulunan gemide mahsur kalan 6 personel kurtarıldı
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede bakım ve onarım için bağlı bulunan gemide fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel tahliye edildi.
AA'da yer alan habere göre Altınova Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı "Sea Star Tilos" adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Gemide bulunan 6 personel, ihbar üzerine bölgeye gelen Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı. Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.