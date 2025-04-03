Fitch açıkladı! ABD'nin tarife oranları 1909'da görülen seviyelerde

Fitch'ten yapılan açıklamada, asgari yüzde 10'luk gümrük vergisi ve ABD'nin 57 ticaret ortağı için daha yüksek tarife oranları getirildiği anımsatılarak, "Kurtuluş Günü" tarifelerinin, geçen ay yayımlanan "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda varsayılan oranları keskin bir şekilde aştığına işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan tarihini "Kurtuluş Günü" olarak nitelendiriyordu.

Bu değişikliklerin ABD'nin yürürlükteki toplam tarife oranını yaklaşık yüzde 25'e çıkaracağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun mart ayında öngörülen yüzde 18'den önemli ölçüde büyük ve 1909'dan bu yana görülen en yüksek seviye olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, ABD ekonomisinin 2025 yılı büyümesinin, beklenenden daha yüksek gümrük vergileri nedeniyle mart ayında öngörülen yüzde 1,7'den daha yavaş olacağı kaydedildi.

ABD'de tüketici güveni göstergelerinin, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmanın da etkisiyle keskin bir şekilde zayıfladığına işaret edilen açıklamada, ülkede tüketici harcamalarındaki büyümenin de yılın ilk iki ayında yavaşladığı aktarıldı.