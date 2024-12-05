Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.935,96 %0,50
        DOLAR 34,7051 %-0,11
        EURO 36,8438 %0,80
        GRAM ALTIN 2.936,82 %0,07
        FAİZ 41,71 %1,26
        GÜMÜŞ GRAM 34,97 %0,03
        BITCOIN 99.388,00 %1,54
        GBP/TRY 44,3351 %0,37
        EUR/USD 1,0587 %0,72
        BRENT 72,25 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 4.801,71 %0,07
        Haberler Ekonomi Para Fitch'den ABD'deye enflasyon uyarısı - Para Haberleri

        Fitch'den ABD'deye enflasyon uyarısı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle ABD'de enflasyon risklerinin arttığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:10 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch'den ABD'deye enflasyon uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminin 2025 için 0,5 puan artışla yüzde 2,1'e revize edildiği aktarıldı.

        Söz konusu revizyona ilişkin temel itici gücün tüketici harcamalarının görünümü olduğu belirtilen açıklamada, tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği kaydedildi.

        Açıklamada, veri revizyonlarının hane halkı gelirinin daha önce ölçülenden çok daha hızlı arttığını ve tasarruf tamponlarının daha güçlü olduğunu gösterdiği bildirildi.

        Fitch'in açıklamasında, "Tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın iş gücü arzı büyümesi üzerinde baskı yaratması nedeniyle ABD'de enflasyon riskleri artıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        REKLAM

        ABD'nin gümrük tarifelerinin gelecek yıl keskin bir şekilde artacağı ancak artışların ölçeği, kapsamı ve zamanlamasının belirsiz olduğu ifade edilen açıklamada, tarife artışlarının ABD de dahil tüm dünyada Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üzerinde olumsuz etkileri olmasının ve en büyük olumsuz şokların Kanada, Çin, Meksika, Güney Kore ve Almanya'da yaşanmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Gümrük tarifeleri, hala yapışkan olduğunu kanıtlayan ABD enflasyonunu artıracaktır." ifadesi kullanıldı.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faizleri nötr seviyeye doğru yavaşça indirmesinin ve 2025'in sonuna kadar 125 baz puan indirim yapmasının öngörüldüğü anlatılan açıklamada, ancak 2026'da başka bir faiz indirimi beklenmediği vurgulandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Kaan Şakul'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Kaan Şakul'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!