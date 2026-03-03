Fitre bedeli 2026: Fitre miktarı ne kadar, ne zaman verilmeli?
2026 yılının Ramazan ayı devam ederken Fitre bedeli araştırmaları hız kazandı. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre, Müslümanların Ramazan ayı sonunda ihtiyaç sahiplerine verdikleri bir sadakadır. Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin bayramı huzur içinde geçirmesine katkı sağlamak amacıyla verilen fitre, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Peki, 2026 fitre bedeli ne kadar, fitre ne zaman verilmeli? İşte tüm detaylar...
Ramazan-ı Şerif ayıyla birlikte fitre bedeli merak ediliyor. Fıtır sadakası olarak bilinen fitre, Ramazan ayının sonunda maddi durumu yeterli olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlü olduğu bir yardımdır. İbadetlerin tamamlayıcı bir parçası olarak görülen bu sadaka ile bayram öncesinde toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanır. Fitre miktarı her yıl ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu kapsamda “Bu yıl fitre bedeli ne kadar, kimler tarafından kimlere verilir?” sorularının cevabı haberimizde...
FİTRE NEDİR?
Fitre, diğer adıyla fıtır sadakası, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından bayrama erişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belirli bir maddi imkana sahip olan her Müslümanın; hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kimseler adına vermekle sorumlu olduğu mali bir ibadettir.
Bu bağış fakir insanlara verilen bir tür sadakadır ve sadaka-i fıtr olarak adlandırılır. Türkçedeki telaffuz şekli ise fitre olarak kullanılır.
FİTRE NASIL HESAPLANIR?
Fitrenin hesaplanmasında ölçü, bir fakirin günlük iki doyumluk yemeğine denk olan yiyecektir. Bu ölçü (3 kilogram arpa, kuru hurma veya 1,5 kilogram buğday) veya bu değerde nakit paradır. Her yıl bu rakam Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir.
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Fitre, dinen zengin yani maddi durumu orta ve iyi olan kişilerin dinen fakir sayılan kişilere verdiği bir yardımdır. Bu kapsamda fitre, bakmakla yükümlü olmadığı akrabaya, gerçek yoksullara, yetimlere, ilim tahsil eden talebelere verilebilir.
FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİ?
Fitre, Ramazan ayının başlangıcından itibaren bayram namazına kadar olan süre içerisinde verilebilir. Ramazan’ın ilk günlerinden itibaren verilen fitre, ihtiyaç sahiplerinin ay boyunca temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve Ramazan sevincinin paylaşılmasına vesile olur. Bu sebeple, fitrenin geciktirilmeden, Ramazan ayı içerisinde uygun görülen herhangi bir zamanda verilmesi tavsiye edilmektedir.