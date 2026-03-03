FİTRE NEDİR?

Fitre, diğer adıyla fıtır sadakası, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından bayrama erişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belirli bir maddi imkana sahip olan her Müslümanın; hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kimseler adına vermekle sorumlu olduğu mali bir ibadettir.

Bu bağış fakir insanlara verilen bir tür sadakadır ve sadaka-i fıtr olarak adlandırılır. Türkçedeki telaffuz şekli ise fitre olarak kullanılır.