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Haberler İş-Yaşam Fiyatı en çok artan ürünleri açıklandı
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İstanbul'da en çok günlük hastane yatak ücreti arttı

İstanbul'da şubatta önceki aya göre en çok günlük hastane yatak ücreti artarken, en fazla düşüş gaz yağında gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 142’sinin perakende fiyatı artarken, 8 ürünün fiyatı düştü, 92 ürünün fiyatı ise değişmedi

Fiyatı en çok artan ürünleri açıklandı
AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla şubatta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 142’sinin perakende fiyatı artarken, 8 ürünün fiyatı düştü, 92 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan günlük hastane yatak ücreti, yüzde 64,80 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 54,29 ile salatalık, yüzde 43,83 ile kabak, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38,21 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 22,98 ile havuç, yüzde 21,88 ile sivri biber, yüzde 20,74 ile domates ve yüzde 20,05 ile maydanoz olarak belirlendi.

GAZ YAĞI YÜZDE 18 UCUZLADI

Geçen ay konut harcamaları grubunda yer alan yakıt ürünlerinden gaz yağı, yüzde 18,36 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış kaydedilen diğer ürünler; ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 2,97 ile benzin, gıda harcamaları grubundan yüzde 2,83 ile lahana, yüzde 0,48 ile kahve, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 0,36 ile şampuan ve yüzde 0,33 ile sabun olarak belirlendi.

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle;

Mevsimsel tarım ürünleri Aylık değişim (yüzde)
Havuç 22,98
Maydanoz 20,05
Balık 17,64
Mandalina 17,33
Lahana -2,83
Mevsim dışı tarım ürünleri Aylık değişim (yüzde)
Salatalık 54,29
Kabak 43,83
Sivri biber 21,88
Domates 20,74
İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler Aylık değişim (yüzde)
Hastane yatak ücreti 64,80
Maç giriş bilet ücreti 38,21
Çikolata 19,86
Diş tedavi ücreti 17,61
Yoğurt 17,00
Kaşar peyniri 16,43
Dana eti 15,51
Hamur tatlıları 13,40
Örgü yünü 12,82
Kolalar 12,35
Zeytin 12,24
Çocuk mamaları 11,41
Gaz yağı (yakıt ürünleri) -18,36
Benzin -2,97
Kahve -0,48
Şampuan -0,36
Sabun -0,33

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