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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

Beşiktaş - Burnley ve Manchester United üçgenindeki Weghorst görüşmelerine dair detaylar dış basında yer almaya devam ediyor

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  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    The Times'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Weghorst için Manchester United tarafından yapılan ilk teklifi reddetti.
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Siyah-beyazlılar, yeni bir forvet bulmadan bu ayrılığa izin vermeyeceğinin altını bir kez daha çizerken İngiliz ekibinden talep de belli oldu.
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Habere göre Kartal, Manchester United'ın Burnley'e ödeyeceği ücretin üçte birlik kısmını talep ediyor.
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Gazete, Beşiktaş'ın transferde kararlı bir tutum sergilediğini vurgularken pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.

     
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    STOPERE SÜRPRİZ ADAY

    Devre arasında kadrosuna stoper katmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kiki Kouyate oldu.
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Fransız basını, Metz'in 25 yaşındaki Malili stoperine Beşiktaş'ın yanı sıra Yunanistan ekibi AEK'in 3.5 milyon euroluk teklif yaptığını sayfalarına taşıdı. 
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Fransız kulübünün ise Kouyate'nin ayrılmasını istemediği ve 5 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Sözleşmesi 2024'e kadar süren 25 yaşındaki stoper, 2020'de Troyes'dan 3.5 milyon euroya transfer edilmişti.
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Bu sezon Ligue 2'de 10 maçta çıkan 763 dakika sahada kaldı.
  • Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular

    Kariyerinde daha önce sağ bek ve ön liberoda da oynayan Malili oyuncu Milli Takımının formasını da 21 kez sırtına geçirdi.

     

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