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Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo...

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Santos ile ayrılması beklenirken Jose Mourinho sesleri yükseldi. Öte yandan Ronaldo ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

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  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un yerine düşünülen isim belli oldu.
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için 1 numaraya Jose Mourinho'nun ismini yazdı. 
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    Haberde, Jose Mourinho'ya hem Portekiz hem Roma'yı çalıştırma teklifini de iletileceği belirtilirken, Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligin ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 
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    59 yaşındaki Portekizli teknik adam, şu ana kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı.
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    RONALDO İLE BULUŞACAKLAR MI?

    Portekiz'de Jose Mourinho sesleri yükselirken gözyaşları ile Katar'a veda eden Cristiano Ronaldo ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    Correio da Manha'da yer alan habere göre yıldız oyuncu, Katar'daki vedaya rağmen milli takımı bırakmayı düşünmüyor.
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    Portekizli futbolcu, EURO 2024'te de ülkesini temsil etmek istiyor.
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    Ronaldo, yedek olarak sonradan oyuna girdiği Fas maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım"
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    "Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim"
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    "Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti."
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    "Sıcağı sıcağına yorum yapmaya değmezdi. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi." 
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    "Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok." 
  • Flaş gelişme! Yeniden buluşuyorlar: Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika spor haberleri

    "Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi... Zaman en büyük rehberimiz olacak ve herkes kendi dersini çıkaracaktır."

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