Flaş iddia! İspanyol üretici otomobili bırakıyor...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Flaş iddia! İspanyol üretici otomobili bırakıyor...Son dakika: Seat devrediyor
ABONE OL

Flaş iddia! İspanyol üretici otomobili bırakıyor...

Otomotiv sektöründeki değişen trendler markaların gelecek planlarını gözden geçirmesine yol açarken, bazı üreticilerin de yön değiştirmesine neden oluyor. Bu konuda ortaya atılan bir iddiaya göre, İspanyol otomobil üreticisi Seat, otomobil üretimi görevini yeni kurduğu alt markası Cupra'ya devredecek. Seat'ın ise sadece mobilite çözümlerine odaklanacağı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Cupra'nın ürün gamı ve gelecek planları, Seat'ın ise scooter ile başlayan mobilite serüvenine dört tekerlekli yeni bir araç ile devam edeceğini açıklaması iddiaları güçlendiriyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Flaş iddia! İspanyol üretici otomobili bırakıyor...Son dakika: Seat devrediyor

Otomotiv sektöründe seri üretim ilk otomobilin üzerinden geçen 115 yılda, birçok marka kurulduğu günden beri ayakta kalmaya devam ederken, bazı üreticiler ise ya el değiştirdi ya da kepenk kapatarak tarihin tozlu sayfalarında yer aldı.

Birçok otomotiv üreticisi ise, geçmişte farklı üretim kollarında faaliyet gösterirken birer otomobil üreticisi haline geldi. Hatırlanacak olursa, 20'inci yüzyılın başında bisiklet, motosiklet, uçak üreten firmalar ikinci dünya savaşının ardından otomobil üretimine soyunmuşlardı.

Günümüzde değişen trendler ise, otomobil üreten firmaların bazılarının sektör değiştirmeye hazırlanmasına yol açıyor. Bu kapsamda en son iddia ise, 70 yıldır otomobil üreten bir firmanın başka bir alana yöneleceği şeklinde.

Öyle ki, tam adı Sociedad Española de Automóviles de Turismo (İspanyol Binek Otomobilleri Şirketi) olan, kısaca Seat olarak bildiğimiz İspanyol otomobil üreticisinin, önümüzdeki yıllarda otomobil üretmeyi bırakacağı öne sürüldü.

İngiliz yayın kuruluşu Autocar'ın ortaya attığı iddianın detayına bakmadan önce, Seat'ın tarihine kısaca bir göz atmakta fayda var.

FIAT İLE BAŞLADI VW İLE DEVAM ETTİ

Seat'ın temeli, İspanyol hükümeti ve altı İspanyol bankasının ülkede yerli otomobil üretmek için İtalyan otomobil üreticisi Fiat ile ortaklık yapması sonucu ikinci dünya savaşının hemen ardından 1948 yılında atıldı.

İlk otomobilini 1953 yılında yollara çıkaran Seat, yalnızca yerel İspanya pazarı için otomobil ürettikten sonra 1960'lı yılların sonunda İtalyan Fiat ile ortaklık yapısını güncelledi. Bu anlaşma ile Seat'ın ihracat serüveni başladı ve 1969 yılında İspanya'dan on ikiden fazla ülkeye otomobil ihraç edildi.

10 yıldan fazla devam eden Fiat-Seat ortaklığı, 1980'li yılların başında sonra erdi ve Seat Fiat'tan bağımsız olarak kendisi otomobiller geliştirmeye başladı.

Seat'ın tek başına ayakta kalması ise çok uzun sürmedi.

1948'de Seat'a ortak olmak için ihaleye giren fakat bu ihaleyi Fiat'a kaptıran Alman üretici Volkswagen (VW), 1982 yılında Seat ile lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında VW'nin birçok modeli Seat'ın İspanya'daki tesislerinde üretilmeye başlandı.

1986'da Seat'ın yüzde 75'ini kontrol eder hale gelen VW, 1990 yılında ise Seat'ın yüzde 99.99'unun sahibi oldu. Böylece Seat için de yeni bir dönem başlamış oldu.

Aradan geçen 33 yılda, Seat VW teknolojisine sahip, fakat VW'nin kendi markası altında ürettiği araçlardan daha sportif ve daha ucuz modeller üretiyor. Şirket, izlediği strateji sayesinde aradan geçen yıllar içinde VW'nin kârlılığına da olumlu katkı yapmayı sürdürdü.

KENDİ İÇİNDEN MARKA ÇIKARDI

Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise, Seat yönetimi markanın geleceği açısında stratejik bir adım attı. Markanın yüksek performanslı otomobilleri için kullandığı 'Cupra' donanımı, Seat bünyesinde ayrı bir marka olarak konumlandırıldı.

Cupra'nın kısa dönemde ulaştığı satış adetleri ise Seat'ın finansal raporuna yansıdı. Şirketin cirosu 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 9.26 milyar eurodan 10.5 milyar euroya yükseldi. Bu rakamın 2019 yılındaki 11.15 milyar euroluk rekor cironun ardından şirketin tarihindeki en yüksek ikinci ciro olduğunu belirtelim.

Öte yandan, Cupra'nın satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 92 oranında artarken, aynı dönemde Seat logolu otomobillerin satış adedinde ise yüzde 40 kadar düşüş yaşandı. Böylece, Cupra satışlarının Seat içindeki payı da 1 yıl içinde yüzde 16'dan yüzde 40'a yükseldi.

İşte bu tablo, en başta işaret ettiğimiz şekilde, Seat'ın geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açmış durumda.

2030'DAN SONRA YÖN DEĞİŞTİRECEK

Seat ve Cupra'nın yeni modellerine baktığımızda, grubun yüzde yüz elektrikli modellerinin Cupra logosunu taşıdığı, Seat modellerinin ise içten yanmalı motorlar haricinde alternatif sunmadığı görülüyor.

Bu durumun 2030 yılına kadar böyle devam edeceği, bu tarihten sonra ise Seat'ın sadece mobilite çözümlerine odaklanacağı öne sürülüyor.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama olmadığını da belirtmek gerek. Fakat, Cupra'nın ABD pazarına giriş planları yapmaya başlaması bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

Hatırlanacak olursa, Cupra CEO'su Wayne Griffiths, markanın ABD pazarı için araştırmalara başladığını bildirmiş ve "Küresel bir marka olma hedefimiz doğrultusunda, Kuzey Amerika pazarına giriş için şartları analiz etmeye başladık. Otomobillerimizi ABD'de potansiyel müşteriler ile test ediyoruz. Amerikalıların Cupra'nın tasarım ve performansını seveceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Dolayısı ile, Volkswagen Grubu'nun Skoda ve Seat'ın aksine ABD'ye Cupra'yı taşıma planları yapması, Cupra'nın gelecekte daha güçlü bir şekilde var olacağının ipucu niteliğinde. Hatta Griffiths'in de vurguladığı 'küresel bir marka' olma hedefi, Seat'ın güneşinin söneceği, Cupra'nın ise yıldızının parlayacağı anlamına geliyor.

Bu noktada, Seat'ın hali hazırdaki tek tam elektrikli ürününün bir scooter olduğunu da belirtmek gerek. İspanyol marka dört tekerlekli elektrikli mobilite aracı Minimo'yu da yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tüm bu gelişmeler, Seat hakkında ortaya atılan iddiaları daha gerçekçi kılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Toyota'dan nisanda rekor üretim
OTOMOBİL Japon markadan nisanda rekor üretim
Toyota ve Daimler'den Japonya'da işbirliği
OTOMOBİL Toyota ve Daimler'den Japonya'da işbirliği
Kia EV9'un üzerindeki örtü kalktı! İşte özellikleri... - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Yeni 'amiral gemisi' düşük ÖTV ile gelecek
Renault Austral Türkiye'de satışa sunuldu
OTOMOBİL '100 araçtan 40'ı 'spekülatif' satılıyor'
Mercedes'in kompakt elektrikli modellerine yeni güç seçeneği geldi
OTOMOBİL Alman elektriklilere yeni güç seçeneği
Cardata: 'Yıl sonuna kadar pazar 1 milyonu bulabilir'
OTOMOBİL '2023'te pazar 1 milyon adedi bulabilir'
Türk otomotiv sektörü Arjantin ve Şili'de istikrarlı büyüme hedefliyor
OTOMOBİL OİB'den Arjantin ve Şili'ye ihracat açıklaması
Yeni BMW 5 Serisi tanıtıldı
OTOMOBİL Yeni 5 Serisi 'elektrik' ile geldi
Ford'dan batarya tedarik anlaşması
OTOMOBİL Ford'dan batarya tedarik anlaşması
Honda Formula 1'e Aston Martin ile devam edecek
OTOMOBİL Formula 1'e Aston Martin ile devam edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.