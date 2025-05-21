Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Flaş iddia: Ronaldo ile Messi yeniden rakip olabilir! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Ronaldo ile Messi yeniden rakip olabilir!

        Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cristiano Ronaldo'ya Fas temsilcisi Wydad Casablanca talip oldu. Transferin gerçekleşmesi halinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami formasıyla mücadele edecek Lionel Messi, Ronaldo'ya yeniden rakip olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 18:48 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Al Nassr’daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo’nun Suudi ekibiyle sözleşmesini uzatması beklenirken, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

        2

        İspanyol gazetesi MARCA'nın haberine göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak olan Fas temsilcisi Wydad Casablanca, Cristiano Ronaldo’yu transfer etmek için harekete geçti.

        3

        Eğer bu sürpriz transfer gerçekleşirse, Ronaldo, Inter Miami formasıyla turnuvada yer alacak olan eski ezeli rakibi Lionel Messi ile bir kez daha aynı sahnede yer alma fırsatı bulacak.

        4

        Al Nassr'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 39 yaşındaki yıldız, 39 maçta 33 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

        5

        Wydad Casablanca’nın bu beklenmedik hamlesi, futbol dünyasında yeni bir Messi-Ronaldo düellosunun kapısını aralayabilir.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi