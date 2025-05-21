Flaş iddia: Ronaldo ile Messi yeniden rakip olabilir!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cristiano Ronaldo'ya Fas temsilcisi Wydad Casablanca talip oldu. Transferin gerçekleşmesi halinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami formasıyla mücadele edecek Lionel Messi, Ronaldo'ya yeniden rakip olacak.
Al Nassr’daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo’nun Suudi ekibiyle sözleşmesini uzatması beklenirken, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
İspanyol gazetesi MARCA'nın haberine göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak olan Fas temsilcisi Wydad Casablanca, Cristiano Ronaldo’yu transfer etmek için harekete geçti.
Eğer bu sürpriz transfer gerçekleşirse, Ronaldo, Inter Miami formasıyla turnuvada yer alacak olan eski ezeli rakibi Lionel Messi ile bir kez daha aynı sahnede yer alma fırsatı bulacak.