Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

Fort Lauderdale ve Hollywood belediye başkanları şehirleri için olağanüstü hal ilan etti. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Florida Valisi Ron DeSantis de Florida'nın Atlantik kıyısındaki Broward ve Miami-Dade ile eyaletin batı kıyısındaki Collier, Lee ve Sarasota ilçeleri olmak üzere beş ilçede olağanüstü hal ilan etti.