Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi
Şiddetli yağışlar, Florida'nın güney kesiminde hayatı durma noktasına getirdi. Mevsim normallerinin dışında gelişen tropikal yağmurlar nedeniyle evler, sokaklar sular altında kaldı. Birçok uçuş iptal edilirken eyalette 'acil durum' ilan edildi. Yağışların bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.
Tropikal bir karışıklık, Florida'nın güneyinin büyük bölümünde nadir görülen bir sel felaketine yol açtı.
Dün gerçekleşen sağanak yağış ve ardından gelen sel yolları kapattı, araçları sürükledi ve virçok uçuşun ertelenmesine sebep oldu.
Tropikal yağışlar Meksika Körfezi'nden Florida'ya doğru ilerlerken, bu yıl iklim değişikliğinin fırtına yoğunluğunu artırdığı endişeleri nedeniyle son zamanların en aktif kasırga sezonu olacağı tahmin ediliyordu. Yağışlar da kasırga sezonunun başlangıcı olarak bilinen haziran ayında geldi.
Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, bu karışıklık siklon statüsüne ulaşmadı ve Florida'yı geçtikten sonra Atlantik Okyanusu'na çıktığında tropikal bir sisteme dönüşme şansı çok az.
Kasırga merkezi, "Gelişme ne olursa olsun, önümüzdeki birkaç gün boyunca Florida yarımadasının bazı bölümlerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı.
Çok sayıda yol sular altında kaldı ve araçlar için geçilmez oldu. Florida Otoyol Devriyesi bir e-postada, Broward County'deki ana arter Interstate 95'te, güneye giden trafiğin su basmış bir bölümün etrafından yönlendirildiğini ve yüklenicilerin drenaj sistemini pompalamak için yolda olduklarını söyledi. Ajans, su tahliye edilene kadar eyaletler arası yolun yeniden açılmayacağını duyurdu.
Miami hava durumu ofisi giderek daha 'tehlike dolu' uyarılar yayınladı. Servis, X sosyal medya platformunda "Hayatı tehdit eden sel baskını şu anda devam ediyor. Lütfen yollardan uzak durun ve yüksek yerlere çıkın" açıklamasını yaptı.
Fort Lauderdale ve Hollywood belediye başkanları şehirleri için olağanüstü hal ilan etti. Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Florida Valisi Ron DeSantis de Florida'nın Atlantik kıyısındaki Broward ve Miami-Dade ile eyaletin batı kıyısındaki Collier, Lee ve Sarasota ilçeleri olmak üzere beş ilçede olağanüstü hal ilan etti.